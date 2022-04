Twee rijstroken A12 versperd door ongeval in Wilrijk

Antwerpen Antwerps nooddorp klaar voor opvang 600 Oekraïners: eerste bewoners trekken deze week in units in

De eerste Oekraïense vluchtelingen arriveren morgen (woensdag) of donderdag in het nooddorp op Linkeroever. Dat laat de stad weten. Er is plaats voor 600 mensen, maar volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) kan dat aantal in een latere fase tot duizend worden opgetrokken.

