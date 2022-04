Twee Nederlandse dealers gearresteerd na betrapping op heterdaad bij Park Spoor Noord

Antwerpen Eindelijk ‘bevrijding’ voor plezier­vaart Willemdok: “Vanaf dit weekend Antwerpen in en uit via Van Cauwelaert­s­luis”

Het liet even op zich wachten, maar de pleziervaart kan vanaf komend weekend eindelijk weer in en uit het Willemdok. Het havenbestuur laat op zaterdag en zondag onder een aantal voorwaarden passages door de Van Cauwelaertsluis toe. “Daar kunnen we voorlopig tevreden mee zijn”, zegt Patrick Van den Bulck, zaakvoerder van Jachthaven Willemdok.

