Twee Nederlanders opgepakt voor aanslag met vuurwerkbom in Deurne

De Antwerpse politie had na de eerste aanslag al een mobiele camera geinstalleerd in de buurt van de woning van de familie El B. in Deurne. Toen onbekenden vrijdagavond opnieuw toesloegen en een zware vuurwerkbom naar de woning gooiden, zette de politie onmiddellijk de achtervolging in op een voertuig met Nederlandse nummerplaat. Vanaf de grens nam de Nederlandse politie de jacht op de daders over.

De familie El B. met de broers Mounir ‘Gino’ en Ilias kwamen al geregeld in drugsdossiers voor, onder meer op verdenking van hand- en spandienten aan Nordin El Hajjioui, de Antwerpse drugsbaron die in Dubai verblijft.

Enkele weken geleden werd door het drugsmilieu via sociale media een opsporingsbericht verspreid voor Mounir El B. Wie kon zeggen waar Mounir uithing, kon rekenen op een beloning van 100.000 euro. Volgens geruchten in het criminele milieu zou Mounir delen van een partij cocaïne hebben geript. Andere bronnen zeggen dan weer dat hij corrupte havenmedewerkers tracht af te pakken van een concurrerende drugsbende.

De familie El B. is al jarenlang in de ban van het geweld in drugsmilieu. Hun woningen en ook een auto van de familie werden meermaals onder vuur genomen met granaten of machinegeweer. Hun broer Samir El B. werd in 2017 vermoord toen hij ondergedoken zat in Rotterdam.