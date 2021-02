Twee meisjes vinden lichaam van vermiste Antwerpenaar (58) in Esneux

Antwerpen Nieuw postgradu­aat moet overstap van kleuter- naar lager onderwijs vergemakke­lij­ken

15 februari Om de overstap voor kinderen van kleuter- naar lager onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen richt de Karel de Grote Hogeschool (KdG) een nieuw en uniek postgraduaat in voor leraren. De opleiding is uniek in Vlaanderen.