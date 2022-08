Twee mannen proberen elektrische fiets te stelen met slijpschijf

DEURNE Clement Peerens houdt ook nog laatste keer halt in OLT Rivieren­hof

Na de fel gesmaakte passage op Linkerwoofer passeert The Clement Peerens Explosition nog eens in Antwerpen deze zomer. Midden september komt Clement en de zijnen afscheid nemen van OLT Rivierenhof, want in het najaar is het definitief gedaan met de Antwerpse cultgroep.

1 augustus