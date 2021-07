Twee maanden cel voor projectontwikkelaar Erik Van der Paal voor organiseren lockdownfeestje: “Zeer egoïstisch en asociaal gedrag”

Antwerpen Antwerpse onderne­mers, waaronder Erik Van der Paal, betrapt tijdens illegale bijeen­komst in restaurant: procureur vordert gevangenis­straf­fen tot 3 maanden

16 juni De politierechtbank behandelde woensdag de zaak over een illegale bijeenkomst in december 2020. Een groep van ondernemers, onder wie vastgoedmakelaar Erik Van der Paal, werd toen betrapt in een horecazaak in Antwerpen. De procureur sprak van een feest met eten en drinken, maar volgens de beklaagden ging het om zakelijke vergaderingen in verschillende groepen. “Ze zagen de ernst van de situatie niet in. Ze bleven de hele tijd lachen, eten en drinken.”