Twee lichamen in auto uit Lobroekdok geïdentificeerd als het vermiste Nederlandse koppel uit Deurne: “Wat er exact gebeurd is, blijft een mysterie”

Basketbal BNXT-league Het reeds gekwalifi­ceer­de Antwerp Giants sluit eerste Europese ronde af met een 86-82-nederlaag tegen Bergen

Derde opeenvolgende nederlaag in de Fiba Europe Cup voor Telenet Antwerp Giants. Het reeds uitgeschakelde Bergen hield vier punten over (86-82). Een verliesmatch zonder sportieve gevolgen, want Giants had reeds vorige week zijn ticket voor de tweede ronde afgedwongen.

18 november