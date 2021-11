Twee lichamen in auto uit Lobroekdok geïdentificeerd als Cleefio en Eldrid, het vermiste Nederlandse koppel uit Deurne: “Wat er exact gebeurd is, blijft een mysterie”

Antwerpen Districts­be­stuur houdt ‘vliegende colleges’

Het Antwerpse districtscollege gaat met burgers in gesprek in hun eigen wijk en strijkt neer in elke postcode van district Antwerpen. Op zes avonden in februari 2022 kan je in jouw buurt terecht voor een ‘vliegende college”. Er worden ook 2 vliegende colleges georganiseerd die zich speciaal richten op jongeren en senioren.

18 november