Twee jonge ondernemers openen restaurant Repasse: “Gasten krijgen een extra portie als ze willen”

Davey Van Lierop en Loewy Claeys eten graag royaal, zoals thuis. Of zoals lang geleden, in sommige restaurants – dat hebben ze van horen zeggen - waar obers aan tafel kwamen vragen of ze een bord dat bijna leeg was, mochten bijvullen. Een ‘repasse’ heet zoiets in keukentermen.

Extra portie

“Voor de menukaart van Repasse grijpen we terug naar allemansvrienden uit de traditionele, kwaliteitsvolle burgerkeuken”, aldus Loewy en Davey. “Na het voorgerecht, zoals zelfgemaakte kaaskroketten of een toast champignon, volgt een hoofdgerecht met repasse. Een R op de kaart geeft aan van welke gerechten men een extra portie mag verwachten, zoals een extra stuk entrecôte of sliptong. Een aantal seizoensuggesties zoals kalfsblanquette, paling in ’t groen, gekonfijt eendenbillen of fazant met witloof maakt de kaart compleet. Wie liever een menu volgt, kiest uit een drie- of viergangenvoorstel.”