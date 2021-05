Twee jaar na moord op Julie: nog altijd geen zicht op proces

De trage en lakse opvolging van seksdelinquenten kreeg na de moord veel kritiek. Het was immers niet de eerste, maar de derde keer dat Steve Bakelmans toesloeg, op die bewuste 4 mei 2019. De man, toen 39, was al twee keer veroordeeld voor verkrachting. De laatste keer, in 2017 kreeg hij vier jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij tekende beroep aan, maar dat proces bleef lang uit. De voorzitter van het hof van beroep had strafdossiers in een kast laten liggen wegens een tekort aan rechters. Zo kon het dat de gevaarlijke seksdelinquent die zaterdag in 2019 vrij rondliep en ongestoord joints kon roken onder de Theunisbrug over het Albertkanaal in Merksem. Toen Julie Van Espen er omstreeks 18.20 uur langs fietste, sloeg hij toe. De jonge vrouw verweerde zich en bekocht dat met haar leven.