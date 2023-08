Twee granaten in Seefhoek lagen op vensterbank Damiaanhuis: straat weer vrijgegeven

VIDEO. Luguber audiovisu­eel spektakel met skeletten op reuzenrad aan Schelde­kaai­en: “Bezoekers houden het rad zelf draaiende”

Na de première op het gigantische festival Burning Man in de Amerikaanse Nevada-woestijn is het audiovisueel spektakel van de Amerikaanse kunstenaar Peter Hudson nu ook bij ons te bewonderen. Sinds dit weekend kan je in het teken van Zomer van Antwerpen vanaf zonsondergang nog heel de maand terecht op de kaaien in het stadscentrum voor ‘Charon’, een groot draaiend rad dat het verhaal van de onderwereld vertelt met levensgrote skeletten.