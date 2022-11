Twee gewonden na aanrijding op E19 aan Craeybeckxstunnel

Antwerpen Opnieuw twee explosies in Antwerpen, ondanks politiecamera’s recht tegenover geviseerde woningen

Donderdagnacht hebben onbekenden een explosief doen ontploffen in de Van Lissumstraat in Deurne en in de Deken de Winterstraat in Berchem. Dat bevestigt politiezone Antwerpen. Beide aanslagen zijn vermoedelijk gericht naar de familie E. H. die in het verleden ook al geviseerd werd door drugscriminelen.

