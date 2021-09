Twee gewonden bij ongeval met spookrijder op Noorderlaan

PROVINCIE Nu iconische Fatkat sluit: in deze onafhanke­lijk platenza­ken in en rond Antwerpen kan je wel nog terecht

2 september Is het zwarte goud aan een heropleving bezig of net niet? Worden vinylplaten nog verkocht in tijden van corona of gaat muziek exclusief digitaal over de toonbank? Wij gaan ‘cratediggen’ in de tientallen onafhankelijke platenwinkels van de Koekenstad en de enkele volharders in de rest van de provincie. “Ik heb zelf geen idee hoeveel duizenden platen er in mijn kelder liggen stof te vergaren.”