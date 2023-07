Twee gewonden bij kop-staartaanrijding in Kennedytunnel: anderhalf uur file op E17 richting Nederland

Benevelde chauffeur rijdt geparkeer­de wagens aan en laat bumper met nummer­plaat achter

De Antwerpse politie heeft afgelopen maandag een 21-jarige man opgepakt die twee geparkeerde voertuigen had aangereden. Hij was zwaar onder de invloed van lachgas en had in zijn benevelde toestand kennelijk zijn bumper achtergelaten op de plaats van de botsingen. Hij werd bestuurlijk gearresteerd.