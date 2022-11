Twee explosies op één nacht in Deurne en Berchem: woningen eerder al geviseerd

AntwerpenDonderdagnacht hebben onbekenden explosief materiaal doen ontploffen in de Van Lissumstraat in Deurne en in de Deken De Winterstraat in Berchem. Dat bevestigt politiezone Antwerpen. Beide aanslagen zijn vermoedelijk gericht naar de familie E. H. die in het verleden ook al geviseerd werd.

Omstreeks 1 uur ‘s nachts werden de bewoners van de Deken de Winterstraat wakker van een luide knal. Onbekenden hadden een explosief gegooid naar de woning van de familie E.H. De schade bleef beperkt tot de voordeur en er vielen geen gekwetsten. De politie stelde een perimeter in en ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De zaak wordt verder onderzocht. Het is al de zesde keer dat de woning het doelwit is van een aanslag uit het drugsmilieu. De politie had eerder al verdachte voertuigen in de buurt onderschept die wellicht iets gelijkaardigs van plan waren.

De eerste van de reeks aanslagen aan het huis van de familie E.H. dit jaar dateert van 17 juli. Een jaar eerder was dezelfde woning ook al het doelwit van een granaataanslag. Ook in 2019 en 2020 werd de familie El H. het doelwit van aanslagen. In juni 2020 ontplofte een handgranaat voor het pannenkoekenhuis Stacks in de Volkstraat. Een zoon van de familie was eerder vervolgd voor drugsmisdrijven. Hij kreeg in eerste aanleg dertig maanden cel voor het dealen van cocaïne. In beroep werd hij vrijgesproken. Op 2 september werd er in de Deken de Winterstraat ook al een gewapend commando opgepakt. Onder de verdachten waren twee Nederlanders van 18 jaar en één minderjarige van maar liefst 15 jaar.

Ook in de Van Lissumstraat in Deurne werd vannacht een aanslag gepleegd. Rond 2 uur ontplofte een explosief tegen een woning. Ook in deze straat woont de familie E.H. In augustus werd er nog een aanslag verijdeld. Het ging toen om drie mannen die een plan hadden bedacht waarbij ze een brandbom zouden gooien naar een woning. De inwonende familie E. H. had zich echter voorbereid na eerdere incidenten en beschikte over bewakingsteams om hun adressen te beschermen. Dankzij die extra bewaking werden de twee uitvoerders onderschept en naar een specifieke locatie gebracht waar ze werden vastgehouden, geslagen en gefolterd. De slachtoffers werden uiteindelijk vrijgelaten.

Ook in de Van Lissumstraat hebben onbekenden een granaat gegooid naar een woning.

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

