Twee daklozen dood aangetroffen in ondergrondse parking Astridplein

Oostende/Antwerpen Twintiger projec­teert niet mis te verstane boodschap aan politie op scherm aan vaccinatie­cen­trum, maar wordt vrijgespro­ken voor smaad

Een 26-jarige Antwerpenaar heeft 6 maanden cel gekregen voor weerspannigheid en slagen aan de politie. Voor smaad werd M.K. vrijgesproken. Nochtans verving hij dit voorjaar een vaccinatieoproep op een projectiescherm voor het casino in Oostende door de woorden “ACAB, all cops are bastards”.

5 november