Twee broers riskeren tot zes jaar cel voor explosie in Hollebeekstraat: “CD-ROM met SKY-metadata moet hun schuld aantonen, maar is onleesbaar.”

AntwerpenHet Antwerps parket eist respectievelijk zes en vijf jaar cel voor de broers Aziz (28) en Hicham A. (24). Zij zouden op 13 december 2020 een zwaar explosief hebben laten afgaan in de Hollebeekstraat in Hoboken . Het doelwit was de woning van ene Hafa I. Zij zou een overspelige relatie hebben gehad met de schoonbroer van de broers. Volgens hun advocaten is de bewijslast tegen hun cliënten echter mager. “De metadata op de CD-ROM die hun schuld zou moeten aantonen is onleesbaar.”

Het was rond 22.15 uur dat de buurt rond de Hollebeekstraat in Hoboken werd opgeschrikt door een oorverdovende knal. Zoals wel vaker gebeurt in Antwerpen, vreesde men eerst voor een bom of granaat. Of zelfs een gasontploffing, aangezien de Hollebeekstraat niet ver van de Ridderveld in Wilrijk ligt. Maar oorlogswapens waren ditmaal niet aan de orde. Wel was een stuk zwaar cobravuurwerk verantwoordelijk voor de ravage die de DOVO enkele uren nadien mocht onderzoeken.

En wie was dan weer verantwoordelijk voor het vuurwerk? Volgens het parket de broers Aziz en Hicham A. Hun betrokkenheid kwam naar voren met behulp van - jawel - het SKY-ECC dossier. De telefoontoestellen waarmee zowel voor als na de feiten over de aanslag werd gecommuniceerd konden via elementen uit dat dossier aan de broers gelinkt worden. Eén van de berichtjes luidde: “In orde, bro. Geklaard. Maar er is maar één keer geschoten.”

Afrekening of overspel

Voordat ze het explosief hadden laten afgaan, zouden ze een naam op het trottoir voor de bewuste woning hebben gekalkt: ‘Hafa’. Dat is de naam van de bewoonster van het pand. Hoewel eerst gedacht werd aan een afrekening in het drugsmilieu, kwam iets later in het onderzoek naar boven dat wellicht deze Hafa de spil van de aanslag zou kunnen zijn geweest.

Quote We vragen vaak dit soort metadata op, maar het federaal parket weigert regelmatig om die aan ons te geven. Het is zoals bij een voetbalwed­strijd: je vraagt om de beelden van de VAR te mogen zien, maar dat mag dan niet. John Maes, advocaat van Aziz A.

“Deze vrouw zou een overspelige relatie hebben gehad met de schoonbroer van deze heren,” pleitte meester John Maes, die Aziz bijstond. De familie van die man kwam Hafa blijkbaar al eens vaker de les spellen aan de voordeur. “Het initiële onderzoek naar mijn cliënt leidde tot niets, maar dan was daar plots SKY-ECC. Blijkbaar was Aziz gebruiker van zo’n toestel, dus nu zouden we meer weten. Maar het probleem is wel dat de communicatie via het SKY-toestel het enige bewijs is voor de verantwoordelijkheid van mijn cliënt.”

Limiet op informatie

Zowel Maes als meester Sam Vlaminck, die optrad voor Hicham A., haalden aan dat de informatie in het dossier niet volledig was. “Wij kregen van het parket onder meer een CD-ROM doorgespeeld die onleesbaar was,” aldus Vlaminck. “Die bevatte metadata over hoe de speurders die telefoons gelinkt hebben aan onze cliënten. Maar sommige documenten op de disc geven ‘errors’ als je erop klikt, bij Excel-bestanden kun je de kolommen niet verbreden, waardoor je niet alles kunt lezen. Zo kunnen we ons werk niet doen.”

Maes steunde hem daarin. “Voor ons advocaten wordt in dit soort zaken vaak een bovengrens gesteld met betrekking tot hoeveel informatie we mogen inzien. We vragen vaak dit soort metadata op, maar het federaal parket weigert regelmatig om die aan ons te geven. Het is zoals bij een voetbalwedstrijd: je vraagt om de beelden van de VAR te mogen zien, maar dat mag dan niet. Zo ontstaat het idee dat het SKY-dossier een uitstekend uitgevoerd dossier is, dat we vooral niet te veel in twijfel mogen trekken. U begrijpt dat we daarmee niet akkoord kunnen gaan.”

Maes en Vlaminck vroegen de vrijspraak voor hun cliënten, evenals de onontvankelijkheid van het dossier. “We weten ondertussen dat zulke SKY-toestellen vaak onderling doorgegeven werden,” aldus Vlaminck. “Aan de hand van de inhoud van de berichtjes kunnen we afleiden dat Hichams toestel in mei van 2020 nog gebruikt werd door iemand die in de haven werkt. Hicham werkt daar niet. Een onbetwistbare link naar mijn cliënt is er dus absoluut niet.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.