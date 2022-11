Twee bestuurders autocar zaten onder invloed van drugs achter het stuur

autosport Gilles Magnus wil eindpodium in WK voor toerwagens en start dit weekend aan slotfase van het kampioen­schap

Dit weekend vindt in het kader van de FIA WEC-finale in Bahrein ook de voorlaatste meeting van de WTCR plaats. Gilles Magnus, in de kleuren van Comtoyou Team Audi Sport, wil er alles aan doen om op het eindpodium van het kampioenschap te staan. Magnus is voorlopig vierde in de tussenstand, maar met nog 130 punten te verdelen, kan alles nog.

12:00