Twee Antwerpse ziekenhuizen verdwijnen nog dit decennium: “ZNA Sint-Erasmus sluit in 2024, Sint-Elisabeth uiterlijk in 2030"

De dagen van het Sint-Erasmusziekenhuis in Borgerhout zijn geteld. Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) verhuist in 2023 en 2024 trapsgewijs alle zorgafdelingen naar twee andere Antwerpse ziekenhuizen. Het grootste deel ervan krijgt een plek in ZNA Cadix, dat op 18 september opent. De palliatieve eenheid wordt ondergebracht in ZNA Sint-Elisabeth. “Maar we besparen niet op personeel of op bedden”, zegt voorzitter Els van Doesburg (N-VA).

De herschikking van de zorgafdelingen bij ZNA is dinsdagavond goedgekeurd door de raad van bestuur. Woensdagvoormiddag volgde nog een Ondernemingsraad. De beslissing om Sint-Erasmus te laten uitdoven, is het resultaat van een kosten-batenanalyse. Het ziekenhuis telt 119 erkende bedden, met de volwassenenpsychiatrie (73) als grootste afdeling.

Els van Doesburg: “ZNA Sint-Erasmus is een verouderd ziekenhuis (het opende in 1970, red.). Als we daar de best mogelijke zorg willen geven, moeten we er meer dan 100 miljoen euro in investeren. We beschikken echter over een robuust netwerk aan ziekenhuizen, waar ZNA Cadix binnen zeven maanden nog eens bijkomt. We vinden het dus verstandiger om het aanbod van Sint-Erasmus gefaseerd te verhuizen naar andere sites. Jobs gaan er absoluut niet verloren, bedden ook niet.”

Quote We bekijken of we de polikli­niek van Sint-Eras­mus kunnen openhouden: ofwel op dezelfde site, ofwel op een andere plek in Borgerhout. Ik zou die polikli­niek het liefst combineren met een huisartsen­prak­tijk. Els van Doesburg (N-VA), voorzitter ZNA

Van Doesburg is er zich samen met de directie van ZNA wel van bewust dat een volledige sluiting van Sint-Erasmus ingrijpend is voor een dichtbevolkt district als Borgerhout. “Daarom bekijken we of we de polikliniek (voor raadplegingen en kleine onderzoeken, red.) kunnen openhouden: ofwel op dezelfde site, ofwel op een andere plek in Borgerhout. Ik zou die polikliniek wel het liefst combineren met een huisartsenpraktijk.”

Afbraak

De stad is eigenaar van de grond waarop Sint-Erasmus staat. Een volledige afbraak van het ziekenhuis is de meest logische stap. Mocht een stuk polikliniek behouden blijven, dan kan ook de piste van een gedeeltelijke afbraak worden bewandeld. “Wat we verder met de vrijgekomen grond zullen doen, daar hebben we nog geen plannen voor”, stelt Van Doesburg.

Volledig scherm Schepen van Gezondheidszorg en ZNA-voorzitter Els van Doesburg bij een eerste bezoek aan ZNA Cadix, het gloednieuwe ziekenhuis op het Eilandje. © Klaas De Scheirder

De meeste zorgactiviteit van Sint-Erasmus verkast vanaf september naar ZNA Cadix. Dat is zo voor het slaaplabo en Centrum Labyrint (zwangerschapsonderbreking). Het chirurgisch dagziekenhuis wordt na de krokusvakantie in ZNA Stuivenberg geïntegreerd, in afwachting van de definitieve verhuis naar Cadix op 18 september. Waar de ambulante zorg van UKJA (kinder- en jeugdpsychiatrie) voorlopig terechtkomt, wordt nog onderzocht. Maar zodra de renovatie van ZNA UKJA op de Middelheimsite klaar is, verhuist de ambulante zorg daarheen.

Wat met Sint-Elisabethziekenhuis?

Ook ZNA Sint-Elisabeth, het enige ziekenhuis binnen de Leien, maakt deel uit van de verhuisbeweging. Die kliniek kan dankzij een kleine renovatie nog enkele jaren mee. De 113 bedden zijn er momenteel enkel nog bestemd voor geriatrie en revalidatie. Door het uitdoofscenario van Sint-Erasmus komen er alvast twaalf bedden voor palliatieve zorg in Sint-Elisabeth. Al is dat ook tijdelijk, aangezien die kliniek uiterlijk tegen 2030 óók wordt opgedoekt. Waar de afdelingen naartoe zullen gaan, hangt af van de zorgstrategie van het nieuwe fusieziekenhuis ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom, een samengaan van ZNA en GZA, GasthuisZusters Antwerpen, red.).

Geen tweede nieuw ziekenhuis

Die fusie tot ZAS moet volgens Van Doesburg op 1 januari 2024 geklaard zijn en zal meer dan negenduizend medewerkers tellen. Twee jaar geleden klonk het nog dat een gloednieuw ziekenhuis zou worden gebouwd dat ZNA Middelheim en GZA Sint-Augustinus zou vervangen. Van Doesburg doet dat idee vandaag af als onrealistisch. “ZNA Cadix is een investering van om en bij 400 miljoen euro. We hebben nu niet meteen de financiële middelen voor nóg eens een nieuw ziekenhuis.”

Volledig scherm Het Sint-Elisabethziekenhuis in de binnenstad. Uiterlijk tegen 2030 valt ook voor deze kliniek het doek. © photo_news

