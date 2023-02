Twee aanslagen in provincie Antwerpen donderdagochtend

Donderdagochtend zijn er twee aanslagen in de provincie Antwerpen gepleegd. De eerste vond omstreeks drie uur ‘s nachts plaats in Hoboken. Er werd in een frituur aan de Kioskplaats brand gesticht. Alles wijst op een nieuwe aanslag in het drugsmilieu. De tweede aanslag gebeurde rond vijf uur ‘s morgens in Mechelen. Hierbij ging het om een aanslag met een molotovcocktail op een woning in de Bethaniënstraat .

Meer over de drugsoorlog in Antwerpen lees je in dit dossier.

Kioskplaats in Hoboken

De brandweer en politie kregen een melding omstreeks 3 uur. “Er is melding van schade aan een frituur ter plaatse. De oproepers spreken van een luide knal”, bevestigt Willem Migom van politiezone Antwerpen. De brandweer kwam ter plaatse. De politie stelde een perimeter in. Aan de voorgevel van de frituur is ernstige brandschade te zien. De voordeur is volledig vernield. Er zouden stukjes jerrycan liggen verspreid.

Het frituur dat in brand gestoken werd, is eigendom van Maati K., die tot de entourage van de pas gearresteerde drugscrimineel Abdelilah El M. “Black” wordt gerekend. Hij is vorige week gearresteerd in de Turkse stad Istanbul en moet in België nog acht jaar cel uitzitten. In 2018 werd al een andere frituur in Deurne van Maati K. met een machinegeweer onder vuur genomen. De echtgenote van ‘Black’ had aandelen in dat frituur.

brandstichting Kioskplaats

Een maand geleden werd de Kioskplaats al eens opgeschrikt door een aanslag. Onbekenden hebben toen ‘s nachts iets brandbaars geworpen op een pand naast het Bpost-kantoor. Ze brachten ook een spandoek aan met de tekst ‘Ali hoerenkind dede’. Dat verwijst naar één van de bewoners van het pand, Ali U. (33), een bewakingsagent in de haven die al eerder betrokken raakte in drugsdossiers.

Bethaniënstraat in Mechelen

De zijstraat van de Polderstraat in de omgeving van de Battelsesteenweg werd donderdagmorgen omstreeks 5.00 uur opgeschrikt door enkele luide knallen. Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. De politie sloot de rijbaan af. Vrij snel werd duidelijk dat er met een molotovcocktail werd gesmeten naar het rijhuis. “Gewonden vielen er niet, maar er is wel materiële schade aan de woning en aan een geparkeerd voertuig”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

MECHELEN - Politie start onderzoek na aanslag met molotovcocktail op woning in Mechelen

Naast het labo kwam ook ontmijningsdienst DOVO ter plaatse. De straat werd tijdens de vaststellingen afgesloten voor het verkeer. “Voorlopig zijn er nog geen verdachten gevat”, zegt Aerts nog. “Zij worden nu opgespoord. Er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd.” Naar verluidt zou de aanslag op de woning ook zijn gefilmd. Zowel door camera’s als volgens getuigen ook door de aanslagpleger zelf.

MECHELEN - Politie start onderzoek na aanslag met molotovcocktail op woning in Mechelen

Het is niet de eerste keer dat er een woning in de buurt van de Battelsesteenweg werd geviseerd. Afgelopen zomer werd er al een woning beschoten door twee mannen. Het ging om een minderjarige en een meerderjarige uit Nederland. Die laatste werd eind december door rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden met uitstel. “Of er een link met het drugsmilieu is, is voorlopig nog niet bekend”, besluit de parketwoordvoerder. “Dit maakt deel uit van het verdere onderzoek.

