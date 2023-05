Twaalf sluikstorters betrapt aan Stadspark

OPROEP. Deel jouw leuke supporters­ver­ha­len of foto’s over Antwerp met HLN

Antwerp kan zondag kampioen spelen als het wint tegen Union. Heb jij leuke herinneringen aan de voetbalclub met stamnummer 1? Ben jij ooit ten huwelijk gevraagd op de middenstip van het Bosuilstadion of heb je er ooit de aftrap mogen geven? Heb jij leuke foto’s met vrienden en/of familie in de Antwerpse rood-witoutfit? Wij zijn deze week op zoek naar alle mooie supportersverhalen. Laat ze ons weten met een foto of video met een korte uitleg via onderstaand formulier.