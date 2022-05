Twaalf operatiekamers en focus op orthopedie, AZ Monica bouwt nieuwe vleugel aan Harmoniepark: “We willen in onze disciplines Europese top zijn”

AntwerpenAZ Monica bouwt op zijn campus Antwerpen volop aan een nieuwe ziekenhuisvleugel. De focus ligt er op orthopedie. “Jaarlijks voeren we in die specialisatie nu 12.000 ingrepen uit. Op termijn verwachten we dat dit nog met 30 procent zal stijgen”, zegt woordvoerster Sofie Braem.