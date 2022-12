Twaalf jaar cel geëist tegen 'Dikke Nordin' voor drugs- en wapenhandel

Deurne REPORTAGE. De beste bridgers van Europa zijn van... Deurne: “Wij zijn de Rode Duivels, maar dan zonder de miljoenen­con­trac­ten”

De Riviera Bridge Club. Je waant je haast in een luxeresort in Miami bij het horen van die naam. Maar nee hoor, we zitten gewoon in Deurne. Hier spelen de zes beste bridgers van Europa hun partijtjes. “Mijn vrouw heeft al in een wereldkampioenschap gespeeld. Dan kan ik toch niet achterblijven?” Op een zoektocht naar de magie van het bridgen speelden we een partijtje mee en ontdekten we dat het meer is dan een kaartspel voor bomma’s.

17 december