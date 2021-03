Twaalf bewoners gered door rookmelders bij brand in café Pictures of Lily

Antwerpen “Vraag eens een liedje aan voor je gouden of diamanten bruiloft”: district Antwerpen en Radio Minerva starten nieuw verzoekpro­gram­ma

1 maart Het jaarlijks groot dansfeest voor huwelijksjubilarissen in het district Antwerpen zit er de eerstkomende maanden nog niet in. Om de pil te vergulden, hebben het Antwerps districtsbestuur en Radio Minerva nu de handen in elkaar geslagen. Koppels die hun gouden, diamanten, briljanten of platina bruiloft vieren, kunnen hun lievelingsliedjes aanvragen voor een speciaal programma op elke laatste zondag van de maand, van 16 tot 18 uur.