Twaalf bewoners gered door rookmelders bij brand in café De Negen Vaten

TIJDREIS. De Meir eind jaren '70: en op de troon zat... Koning Auto

28 februari “Het verleden is een vreemd land”, hoor je weleens zeggen. “Ze doen de dingen daar anders.” Elke week zoekt journalist Jean-Paul Mulders een bekende plek op in vroegere tijden, toen nu nog ver weg was. Vandaag: de Meir in Antwerpen.