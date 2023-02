TV-maker Britt Van Marsenille start tweedehands kledingzaak in hartje Antwerpen: “Mijn hart vervuld met dit project”

ANTWERPENEen sociaaleconomisch tweedehands kledingwinkel in het hartje van Antwerpen. Dat is het nieuwe project van radio- en televisiemaker Britt Van Marsenille, projectontwikkelaar Toon Haverals, Oxfam en Kringwinkel. “We pakken textieloverschotten aan en geven mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt terecht kunnen, bij ons een plekje.”

Britt Van Marsenille, bekend als onderzoeksjournalist op zender één voor programma’s als ‘Factcheckers’ en ‘Voor Hetzelfde Geld’ en als presentator op Radio 2, slaat de handen in elkaar met Toon Haverals van vastgoed LIFE. Met ‘FOR THE LOVE OF LIFE’ openden ze donderdag een nieuwe pop-up store in het centrum van de Koekenstad voor tweedehandskleding én met sociale tewerkstelling.

Win-win-win

“Het is een win-win op alle vlakken”, benadrukt Britt. “We pakken met de textieloverschotten aan en mensen die het moeilijk hebben om een plekje te veroveren op de arbeidsmarkt, kunnen bij ons in een veilige omgeving bijleren. De winst van de winkel gaat naar de broodnodige projecten van Oxfam en Kringwinkel. Daarnaast wordt mijn eigen hart ook vervuld door dit project. Dat maakt het dan een win-win-winsituatie?”, lacht ze.

Het pand in de Kammenstraat - de voormalige kledingzaak ‘t Meuleken - werd gekocht door LIFE om er een gecombineerde invulling aan te geven van horeca, winkels, appartementen en co-housing. “Vooraleer de werken starten willen we op die locatie iets teruggeven aan de maatschappij”, benadrukt Toon Haverals van LIFE. “We hebben als projectontwikkelaar de morele verantwoordelijkheid om een positieve impact te realiseren op de samenleving, en bij uitstek de levenskwaliteit van mensen.”

Emino

In de pop-up worden in samenwerking met Emino ook mensen tewerk gesteld, die niet altijd even gemakkelijk aan een job kunnen geraken. “Ik ben aan mijn beide knieën geopereerd en kan dus niet lang recht blijven staan”, zegt de 49-jarige Fleurette uit Kameroen. “Een job vinden is dan ook erg moeilijk, maar ik wil niet de hele dag thuis in de zetel zitten. Het doet me goed dat ik in FOR THE LOVE OF LIFE zittend mag werken.”

Sahra (31) uit Somalië worstelt dan weer met de zoektocht naar werk omdat ze moeite heeft met de taal. “Ik woon al enkele jaren in België maar Nederlands blijft een moeilijke taal. Ik ben heel erg blij dat ik in de pop-up aan de slag kan. Zo kan ik niet enkel meer ervaring opbouwen maar tegelijkertijd ook mijn Nederlands verbeteren.”

Alternatief voor ketens

De winkel is een ontwerp van interieurarchitect Dries Otten en werd in elkaar geknutseld met de mensen van Blikfabriek. De opbrengst gaat naar Wereldwinkel en Oxfam. “Onze strijd tegen ongelijkheid voeren we wereldwijd maar ook in eigen land", verzekert Belinda Torres Leclercq van Oxfam. “Door deze nieuwe pop-up hopen we een duurzaam alternatief te bieden voor de grote ketens in het centrum van de stad.”

FOR THE LOVE OF LIFE opende donderdag de deuren en blijft al zeker één jaar open. Meer info fortheloveoflife.be.

