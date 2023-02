Tussen kleding en kunst: Antwerpse kunstenares IO Van Oostveldt exposeert in MoMu

Hoe baden wij? Tentoon­stel­ling over hammamcul­tuur in BorgerHub

Van 3 tot 23 maart vindt in BorgerHub in Borgerhout de expo ‘Hammam. Steaming Stories’ plaats. De expo vertelt met kunst, workshops en lezingen over de hammamcultuur en de culturele evolutie van badgewoontes in Antwerpen, Marokko en België.