Turnhoutsebaan is nu officieel een fietsstraat

De beslissing om van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken, viel al afgelopen najaar. Voor Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is het de beste piste om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) heeft daar meer gemengde gevoelens over. Hij pleit al jaren voor een volledige make-over van de belangrijke Antwerpse invalsweg.

Flitspaal

In ieder geval gingen de werken aan de Turnhoutsebaan enkele weken geleden van start. De Turnhoutsebaan is vanaf vandaag, 8 juli, officieel een fietsstraat. “Dat wil zeggen dat er aangepaste verkeersregels gelden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De nieuwe fietsstraat is herkenbaar door het rode wegdek en de grote fietspictogrammen op de weg. Vanaf vandaag wordt ook meteen gecontroleerd op het naleven van de nieuwe verkeersregels via een mobiele installatie. De mobiele flitspaal zal in eerste instantie geplaatst worden aan de Blijde Inkomststraat, maar kan makkelijk verplaatst worden naar andere locaties.”