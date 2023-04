Tsjetsjeense maffia perst truckers af: “Vijftig tot honderd euro betalen voor elke rit naar België”

Waarom we allemaal mogen stemmen dankzij deze vijf vermoorde arbeiders in Borgerhout: “De brandweer kon in 1893 beter schieten dan blussen”

Dat u en ik mogen stemmen, hebben we grotendeels te danken aan Gust, Benedictus, Jos, Cornelius en Filip. De vijf arbeiders werden op 18 april 1893 doodgeschoten door politie en pompiers aan kaarsenfabriek ‘Den Bougie’ in Borgerhout, nadat ze in opstand waren gekomen in strijd voor het algemeen stemrecht. Het was nota bene burgemeester Lodewijk Moorkens die volgens de overlevering groen licht gaf voor het drama. Dit markant stuk Belgische geschiedenis wordt nu verteld in een tijdelijke expo in het districtshuis. Keert u met ons terug naar 130 jaar geleden?