Truckers negeren verbodsborden en rijden 18-jarige en 55-jarige vrouw dood aan op stationsplein Berchem: vandaag staat vijftiger terecht

HERBELEEF. Antwerpse supporters in extase na titelwinst: “Je wil op dit moment nergens anders ter wereld zijn dan hier”

Antwerp is landskampioen! Het zag er lang niet goed uit voor RAFC, maar Toby Alderweireld bracht verlossing in de 94ste minuut in Genk. Club Brugge hielp de Antwerpenaren een handje met een late comeback tegen Union. Het feest in Antwerpen zal nog doorgaan tot in de vroege uren. Herbeleef hier nog eens de euforie en teleurstelling van de supporters.