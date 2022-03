Trucker had geen keuze voor transport van 2 ton cocaïne: “Anders knal ik je af!"

De politie werd op 30 juni 2021 getipt dat vrachtwagenchauffeur Willem J. (56) die dag naar kaai 913 ging rijden om een partij cocaïne op te halen. De man bood zich ‘s avonds inderdaad aan bij de terminal. Een straddle carrier-chauffeur plaatste een koelcontainer op zijn vrachtwagen, waarna hij de kaaien wilde verlaten. De politie had de poorten echter laten blokkeren.

Willem J. werd in de boeien geslagen, zijn metgezel Khalid H. (29) nam de benen. Hij werd even verderop in de struiken aangetroffen en had nog kans gezien om zijn gsm te vernielen. David V. (26) werd geïdentificeerd als de chauffeur van de straddle carrier. In de koelcontainer werd liefst twee ton cocaïne aangetroffen, volgens de procureur goed voor een straatwaarde van 100 miljoen euro.

Hij vorderde voor Willem J. vier jaar cel en 20.000 euro boete. Khalid H. en David V. hoorden vijf jaar cel en 80.000 euro boete tegen zich eisen. Willem J. voerde geen betwisting over de feiten. Hij had zich tijdens het onderzoek telkens op zijn zwijgrecht beroepen. Volgens zijn advocaat deed hij dat uit angst voor de gevolgen. Hij had wel de toegangscode tot zijn gsm gegeven.

“De politie trof in zijn toestel screenshots van conversaties aan, waaruit bleek dat mijn cliënt onder druk werd gezet om de container te gaan ophalen. Hij had een foto van een lichaam in een plas bloed ontvangen met de boodschap : “Begrepen? Anders knal ik je af!” Ik hoop dat de rechtbank dat als verzachtende omstandigheid wil aanvaarden”, stelde advocaat Thibaud Delva.

Advocaat Delva vroeg ook om de feiten te herkwalificeren van ‘invoer’ naar ‘poging tot inbezitname van cocaïne’ en pleitte voor een werkstraf. Hij zag gelijkenissen met een eerdere rechtszaak waar uithalers zich vergisten en met de verkeerde bananendozen (zonder cocaïne) aan de haal gingen.

Khalid H. deed volgens de procureur dienst als de ‘ogen’ van de opdrachtgevers, die overigens niet geïdentificeerd konden worden. Hij moest met Willem J. meerijden om te kijken of alles verliep zoals gepland. Ook hij werd volgens zijn advocaat onder druk gezet en bedreigd. Hij vroeg de rechtbank om een straf met uitstel op te leggen.

Straddler chauffeur David V. ontkende iedere betrokkenheid. Volgens zijn advocaat zijn er ook geen objectieve bewijzen tegen hem. Op de camerabeelden van de opzet van de drugscontainer is de straddler chauffeur niet te herkennen. Volgens advocaat Tanja Smit leek het er sterk op dat haar cliënt David V. er was ingeluisd door een verantwoordelijke van de terminal. Deze man had een anonieme verklaring afgelegd bij de politie. David V. vroeg dan ook de vrijspraak.

Vonnis op 25 maart.