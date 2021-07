Trucker die gestolen container met ananas terugbrengt, riskeert vier jaar celstraf

AntwerpenEen 50-jarige trucker riskeert vier jaar cel omdat hij net voor nieuwjaar een gestolen container met ananas terug afleverde aan de Fruitkaai 188 in de Antwerpse haven. Volgens de procureur was er een lading cocaïne uitgehaald. De trucker is zich van geen kwaad bewust en heeft ook een originele uitleg voor de foto’s van luxe-vastgoed in Dubai die op zijn smartphone stonden.

De Roemeense trucker Janos H. zal zich zijn eerste rit voor zijn nieuwe baas Andrea Trans nog lang herinneren. Als proef moest hij een container met bevroren ananas ophalen aan de Fruitkaai 188 en die afleveren op de Bredabaan in Brasschaat. Janos deed op 29 december 2020 wat hem werd gevraagd en haalde de container op. De pincode voor afhaling had hij per email gekregen.

Onderweg naar de Bredabaan kreeg Janos telefoon dat het leveringsadres niet juist was. Hij moest zich even langs de kant zetten tot er een nieuw adres zou volgen. Een dag later meldde zijn baas dat hij de container terug moest brengen naar de Fruitkaai.

Valse nummerplaat

Aan de Fruitkaai werd Janos meteen in de boeien geslagen want de container stond als gestolen geseind. Aan zijn truck hing een valse nummerplaat, vastgemaakt met koperdraad. Volgens de procureur ontbrak in de koelcontainer één pallet met ananas, precies de ruimte nodig voor een stevige lading cocaïne. De procureur vermoedt dat de container is opgehaald en teruggebracht nadat de cocaïne er was uitgehaald.

Janos H. had zich volgens de procureur ook al rijk gerekend want op zijn smartphone stonden foto’s van luxe-appartementen in Dubai. Hij was in contact met makelaars ter plaatse.

“Alleen vermoedens”

De advocaten van Janos H. vroegen de vrijspraak. De speurders en de procureur hebben vermoedens dat er een lading cocaïne is uitgehaald. En zij hebben vermoedens dat er is geknoeid met de verzegeling van de container.

“Wanneer wij vragen om de verzegeling te onderzoeken op vingerafdrukken of DNA-sporen van onze cliënt, weigeren de onderzoekers daarop in te gaan. Zij baseren zich op hun ervaring. Vandaag is blijkbaar iedereen ervaringsdeskundige. Elk hard bewijs ontbreekt in dit dossier”, pleitten advocaten Nathalie Van Sande en Liliane Verjauw.

Voor de foto’s van appartementen in Dubai op zijn smartphone had Janos H. een andere uitleg. Hij was in contact met een diamantverkoper. Als een voorziene deal zou doorgaan, dan zou Janos H. daar flink geld aan verdienen. Hij wilde voor zijn zoon dan een appartement van 400 tot 600.000 euro in Dubai kopen. “Het is nooit slecht om een plan te hebben”, zo zei Janos H. aan de speurders.

De rechters doen uitspraak op 15 juli.

Lees ook: