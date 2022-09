Triple Living organiseert fotowedstrijd op Nieuw Zuid

Met #FOCUSNIEUWZUID wil Triple Living de buurt Nieuw Zuid en haar architectuur in the picture zetten. “Hoe mooi ze misschien ook zijn, het is niet de bedoeling om zwart-witportretten van de bomma of communiefoto’s in te zenden”, waarschuwt Kristof Schellekens, woordvoerder van Triple Living en als gediplomeerd fotograaf één van de juryleden van de wedstrijd. “De opdracht is om de architecturale schoonheid van Nieuw Zuid in de kijker te zetten en te tonen waarom de deelnemers deze buurt zo mooi vinden. Hoe ze dat doen, laten we volledig aan hen over. Ze mogen zich dus zeker van hun creatiefste kant laten zien.”