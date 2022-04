Trappistenrun, singlesparty of ‘Dodobord XXL’? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

voetbal eerste nationale Juliaan Laverge en Rupel Boom keren met zware kater terug uit Wezet (4-2), stunt bij Dender dringt zich op: “Reageren na totale offday”

Voetballen deed Rupel Boom niet vorig weekend, maar toch werd het de verliezer van de speeldag. Zowel Thes als Francs Borains stuntten en zo nam de druk op de Steenbakkers opnieuw toe voor de trip naar Wezet woensdagavond. Die leek verlammend te werken, want na acht minuten stonden de bezoekers al 2-0 in het krijt en op slag van rust maakte Wezet, op dat moment al tot tien man herleid, er nog 3-1 van. Een heuse remontada was nodig, maar het was de thuisploeg die zich nog het efficiëntst toonde, 4-2 was de eindstand.

11:52