Transporteconoom UAntwerpen waarschuwt: “Overheid moet goederenvervoer via spoor opwaarderen”

De afgelopen jaren steeg het aandeel van het goederenvervoer per spoor amper in ons land. “De kostprijs is niet de schuldige”, weet Vanelslander. “De oorzaak is vooral de hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit van vervoer over de weg. Daarnaast zijn er tal van subsidies voor transport via de weg, wat ons miljarden per jaar kost. Daar blijft het stil over.”