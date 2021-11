Tramverkeer op Linkeroever verstoord door ontspoorde tram

Antwerpen “Kaas, kaas en nog eens kaas”: nieuwe pop-up WINTAR maakt zich op voor seizoen vol raclette

WINTAR, de winterse pop-upvariant van zomerbar SOMMAR, is dit jaar aan zijn tweede editie toe. Vanaf 18 november kunnen kaasliefhebbers terecht in het restaurant Raclette d’Anvers in de Boomgaardstraat, op de site van Brouwerij De Koninck, maar er is ook een bargedeelte met wintercocktails.

16 november