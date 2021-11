Tramverkeer op Linkeroever verstoord door ontspoorde tram: verwarde man zorgde voor tumult op Verbrandendijk in Zwijndrecht

“Om 4.40 uur vanochtend was er tumult ontstaan aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht,” vertelt woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns. “Een geesteszieke man liep daar rond, liet van zich horen en gooide met dingen. We hebben daarop de straat in beide richtingen afgesloten voor het verkeer, waardoor ook het tramverkeer hinder opliep. Tussen 6.30 uur en 7 uur hebben we de situatie kunnen ontmantelen en de man kunnen meenemen naar het ziekenhuis.”