Tramlijn 8 verstoord door probleem met bovenleiding: “Stations Zegel, Ommegang en Astrid niet bediend door lijn 8.”

Port of Antwerp Marathon geopend

Op zondag 11 september vindt in de Antwerpse binnenstad de tweede editie van de Port of Antwerp Marathon plaats. Naast een volledige marathon kunnen de lopers ook kiezen voor een halve marathon of een aflossingsmarathon. De deelnemers krijgen een parcours langs de highlights van ’t stad voorgeschoteld. Inschrijven kan vanaf nu.

5 april