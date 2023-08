“Tradities zijn er om in ere te houden”: Fakkeltheater organiseert eigen Cultuurdag bij gebrek aan Cultuurweekend

RECENSIE. ‘Minerva Veur Altijd’: of het een radiozen­der, frituur of café is maakt niet uit, lachen zal je

De Koekenstad zou de Koekenstad niet zijn zonder dat je ergens een plat Aantwaarpse klucht zou kunnen aanschouwen en de Koekenstad zou de Koekenstad niet zijn moest er in die klucht geen West-Vlaming belachelijk gemaakt worden. In het Fakkeltheater is zopas ‘Minerva Veur Altijd’ in première gegaan en je kan er nog de hele zomer bulderlachen en schuddebuiken met Carry Goossens, Marilou Mermans en co. En of de setting van die sitcom nu de lokale radiozender Minerva is, het Frituur N°1 iets verder in de straat of het legendarische Café Beveren, maakt eigenlijk geen knaat uit. Er wordt hoe dan ook smakelijk gelachen én ritmisch geapplaudisseerd.