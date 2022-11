TotalEnergies verantwoordelijk voor explosie waarbij twee monteurs het leven lieten: zeker 140.000 euro aan schadevergoedingen

Hoboken 20-jarige chauffeur komt op tramsporen terecht waarbij alle banden springen

Een deelvoertuig raakte woensdagavond zwaar beschadigd bij een ongeval op de Antwerpsesteenweg in Hoboken, ter hoogte van de Draaiboomstraat. Het voertuig was van de rijbaan geraakt en op de tramsporen beland. Daarbij waren de vier banden gesprongen en de airbags afgegaan. De bestuurder verklaarde dat hij door de regen een verminderd zicht had en zo de controle over het stuur was verloren.

