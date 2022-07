Tot twintig klachten per maand van fietsers: Drakenhoflaan en Borsbeeksesteenweg krijgen in 2023 eindelijk nieuwe voet- en fietspaden

Deurne/AntwerpenLantis, bouwheer van de Oosterweelwerken, gaat het leven van de fietsers en voetgangers in Deurne-Zuid aangenamer maken. Zo krijgen de Drakenhoflaan en de Borsbeeksesteenweg in de loop van 2023 nieuwe fiets- en voetpaden. “Geen luxe, want er stroomden de jongste paar jaar tot twintig klachten per maand binnen”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).

Het district Deurne stelde al in 2014 met de provincie Antwerpen en de Fietsersbond een fietsbarometer op. Tjerk Sekeris: “De conclusie was duidelijk, de Drakenhoflaan scoorde erg slecht. We hadden centen klaargezet voor een heraanleg van de straat. Uiteindelijk kozen we voor het aanpakken van de Schotensesteenweg omdat het daar nog erger was gesteld met de fietspaden.”µ

Oplapwerk volstaat niet

Sindsdien is er vooral sprake van oplapwerk om de grootste problemen op de Drakenhoflaan te verhelpen. De klachten stapelden zich op. Het districtsbestuur vroeg Lantis om bij te springen in het kader van de modal shift. Méér mensen op de fiets krijgen, is een van de doelstellingen.

Sekeris: “De slechte staat van de voet- en fietspaden op de Drakenhoflaan heeft onder andere te maken met de wortelopdruk van de omliggende bomen en de sleet van de tegels. Een van de oplossingen is het ondergronds vergroten van de boomvakken, zodat de wortelopdruk verlaagt en de problemen zich niet herhalen op de nieuwe fietspaden, die een rode asfaltlaag krijgen. We gaan in één moeite ook een aantal kruispunten dichtknijpen: aan de Eduard van Steenbergenlaan, Unitaslaan, Leon Stampelaan, Grensstraat en Fort III straat. Zo kan er nog slechts één auto door.”

In de parkeerstrook op de Drakenhoflaan plant het district nog extra bomen.

Zone 30 afdwingen

Aan basisschool Drakenhof wil het district met vluchtheuvels de zone 30 afdwingen. “In straten waar je 50 kilometer per uur mag rijden, zie je dat chauffeurs aan scholen nog vaak te weinig vertragen”, zegt Sekeris. “Dezelfde ingreep doen we in de Fort III straat, aan Het Vliegertje.”

Voor een goed begrip: voorlopig komt er géén heraanleg van de rotonde aan het kruispunt Mortselseseteenweg, Borsbeeksesteenweg en Drakenhoflaan.

