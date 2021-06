Tot 8 jaar cel voor invoer 4,2 ton cocaïne in lading inktvis; opdrachtgevers in Nederland vrijgelaten

Antwerpen Stad Antwerpen plaatst sensibili­se­rings­bor­den in fietsstra­ten: schepen Koen Kennis onthult eerste bord in Merksem

16 juni Stad Antwerpen is vandaag in de fietsstraten gestart met het plaatsen van sensibiliseringsborden die de bestaande signalisatie aanvullen. Het eerste bord is opgehangen in de Speelpleinstraat in Merksem. Tegen eind augustus zullen de bestaande fietsstraten in de stad voorzien zijn van de extra borden.