Tot 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030: Antwerpen wil miljarden mobiliseren voor het klimaat

Antwerpen/Merksem 40 maanden cel voor verdachte die oudere man neersloeg voor frituur The Fritlounge in Merksem

1 december De correctionele rechtbank heeft Bjorn D. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden en een geldboete van 2000 euro. D. had op 18 april 2018 Omer K., de vader van de eigenaar van frituur The Fritlounge in Merksem, een ferme klap op het achterhoofd verkocht. Hierdoor is Omer nu gedeeltelijk invalide. Met deze strafmaat volgt de rechtbank het parket grotendeels. Oorspronkelijk was er 4 jaar tegen D. geëist.