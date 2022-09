Tot 4 jaar cel voor drugsdealers die werkten in Gent: “Ze werden aangestuurd door een bende uit Antwerpen.”

Leidinggevende van het team bleek eerste beklaagde Hamza E.J. te zijn. Hij deelde opdrachten uit aan Said L. die vervolgens leveringen deed. Beide andere beklaagden, Ilyass M. en Abdelhak E.J., kwamen na verloop van tijd als drugsrunners in het vizier van de speurders. Die laatste is overigens de broer van Hamza E.J. Zij werden eind 2021 gearresteerd bij een huiszoeking in de Pothoekstraat in Antwerpen.

Hamza E.J. bekende dat hij het bestelnummer had gebruikt, dat gevonden was na uitlezing van de gsm van een van de drugsrunners, en gaf ook toe dat hij cocaïne en heroïne had verkocht, maar hij ontkende dat hij Said L. had aangestuurd. Iets dat Said L. weerlegde in zijn verklaring. Ilyass M. ontkende alle betrokkenheid, net als Abdelhak E.J.