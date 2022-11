Tot 4.500 euro per maand voor een kamer, maar ‘Ritz van de rusthuizen’ speelt vergunning kwijt: “Tekorten slepen al maanden aan”

AntwerpenBewoners baden er in weelde en aan hun kamers hangt een meer dan stevig prijskaartje, maar de vergunning van het luxueuze rusthuis Park Lane in Antwerpen wordt nu ingetrokken. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Park Lane, dat al langer op de zwarte lijst stond, is een van de prijzigste woonzorgcentra van het land.

Een lobby die zeven dagen op zeven wordt bemand door een onthaalbediende. Een trendy lounge, met als eyecatcher een vleugelpiano. Overal wifi en airco. Kamers en suites met zicht op het Antwerpse Stadspark. Een restaurant met chefs, een maître en professionele bediening. En uiteraard een zwembad met jacuzzi, sauna en hamam.

Zoveel luxe: je kan je ergere plekken bedenken om je oude dag te slijten. Het prijskaartje voor een verblijf in Park Lane is dan ook navenant. De prijs voor een kamer begint vanaf 90 euro per dag en kan oplopen tot 150 euro - omgerekend: zo’n 4.500 euro per maand.

Toch loopt het allesbehalve lekker in het chique rustoord. De Franse groep Orpea, waartoe Park Lane behoort, kwam begin dit jaar in het oog van de storm terecht na getuigenissen over wantoestanden. Ook financieel zit de groep, dat in ons land een zestigtal woonzorgcentra uitbaat, in moeilijk vaarwater. Zo torsen ze een schuldenberg van liefst 9,5 miljard euro schulden.

Zwarte lijst

Vorig jaar in november belandde Park Lane — net als eerder andere rusthuizen van de groep — op de zwarte lijst van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Aanleiding waren de aanhoudende problemen met de kwaliteit van de zorg. Vandaag heeft het Agentschap ook officieel haar voornemen bekendgemaakt tot het intrekken van de erkenning. Naast enkele kleine problemen kaart het Agentschap vooral een tekort aan personeel aan in het rusthuis. De bezetting in Park Lane was de afgelopen maanden gedaald tot elf procent.

“De tekorten sleepten al maanden aan”, weet Thoelen. “Men nam onvoldoende maatregelen om die weg te werken. De actieplannen hadden met andere woorden weinig resultaat.”

Vijf maanden

Park Lane kan wel nog beroep aantekenen tegen het intrekken van de vergunning. Dat beroep moet binnen de dertig dagen gebeuren, waarna het dossier op tafel komt van een onafhankelijke adviescommissie. “Als alle maximumtermijnen gebruikt worden, kan het rusthuis nog vijf maanden openblijven”, zegt Thoelen nog.

Orpea reageert kort, via woordvoerder Marijke Verboven. “We zullen alle bezorgde documenten en de procedure nu grondig bestuderen en bekijken wat de volgende stappen kunnen zijn. De meeste elementen zijn ons bekend, zoals de verwachte bijkomende investeringen in de infrastructuur. De continuïteit van de zorg en de tewerkstelling van de medewerkers is gegarandeerd. De toekomst van Park Lane wordt al enige tijd van heel nabij bekeken.”

Als het rusthuis moet sluiten, zal het Agentschap Zorg en Gezondheid mee zoeken naar een oplossing voor alle bewoners.

Gokverslaafde directeur

Het is niet de eerste keer dat Park Lane negatief in het nieuws komt. Deze zomer nog werd de ex-directeur van het exclusieve woonzorgcentrum veroordeeld tot acht maanden cel en 800 euro boete, beide met uitstel. Hij had geld van bewoners verduisterd om er zijn gokverslaving mee te financieren.

