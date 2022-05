‘Top Gun’-fans nemen plaats in echte F-16 naast Kinepolis Antwerpen: "Ik ben zowaar de Belgische Maverick, en het klopte gewoon”

AntwerpenVijf volle zalen in de Kinepolis, bijna 2.000 fans. Zoveel bezoekers lokte de sequel van de avant-première van ‘Top Gun: Maverick’ naar het cinemacomplex in Antwerpen dinsdagavond. En ze werden verrast. In samenwerking met de Belgische luchtmacht mochten ze een zitje nemen in een echt F-16-vliegtuig op de parking: “In Nederland komt ‘ie pas volgende week uit, maar zo lang konden we niet wachten.”

36 jaar na datum doet Tom Cruise het gewoon opnieuw: met een score van 97% op Rotten Tomatoes en 8.7 op IMDB is ‘Top Gun: Maverick’ een schot in de roos. Over heel België lokte de sequel op Top Gun zo’n 17.000 mensen naar de avant-première, en dat is niet opmerkelijk, zegt marketingmanager van Kinepolis Deirdre Keustermans: “Er zijn zo van die films die altijd mensen naar de cinema gaan lokken, ongeacht het uur, het weer of de periode. Een iconische film zoals Top Gun, waaruit de Ray-Ban’s en de BomberJackets bij het publiek bekend zijn geworden trouwens, is critic proof.”

Quote Geef toe: deze film is een jongens­droom Nederlanders Ricardo en Stephan

Veel heeft ze er niet mee te maken, maar om de kijkers een extra beleving te geven, werkte Kinepolis samen met de Belgische luchtmacht. “Net zoals bij de eerste inspireert Top Gun om de luchtmacht toe te treden en ook piloot te worden”, alsnog Keustermans. “Bij grote blockbusters zorgen we altijd voor een beleving , een extraatje om ze naar de cinema te krijgen. In Luik staat er bijvoorbeeld een helikopter aan de cinema.”

Antwerpen moet niet onderdoen. Hoewel ze in de film met F-18's vliegen, staat er toch maar een F-16-vliegtuig op de parking van Kinepolis. “Wel cool ja”, beamen Stephan (31) en Ricardo (25). “We zijn hier een beetje aan het toeristen. In Nederland komt de film pas volgende week uit, maar zo lang konden we niet wachten. We doen alle beide aan zweefvliegen. Geef toe: deze film is toch elke jongensdroom.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het F-16-vliegtuig op de parking van de Kinepolis kon op heel wat nieuwsgierige cinemabezoekers rekenen. © SDD

Volle zalen

De zalen in de cinema zitten goed vol. De Top Gun-sequel kan dan ook weer op een top cast en soundtrack rekenen. In ‘Top Gun: Maverick’ lopen we opnieuw piloot Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) tegen het lijf, die na een carrière van meer dan dertig jaar dienst afstand doet van een promotie waar hij recht op had. In plaats daarvan traint hij Top Gun-afgestudeerden voor een speciale missie. Daar ontmoet hij Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller), roepnaam: ‘Rooster’, de zoon van Maverick’s overleden vriend Nick Bradshaw, ook bekend als ‘Goose’. Hans Zimmer en Lady Gaga betoveren met indringende filmmuziek.

Na afloop lopen we een gezin van drie tegen het lijf. “Wat een heerlijke film, zelf de muziek kwam terug”, aldus papa. “Ik heb vorige week de eerste Top Gun nog met mijn zoon gezien ter opfrissing, en ik moet zeggen dat deze wel indrukwekkender is.” Dat beaamt ook Jan, zelf ooit deel van de marine. “Ik ben zelf een beetje een Belgische Maverick”, lacht hij. “En ik moet zeggen dat het echt goed gedaan is. De stunts zijn echt, denk ik, en dat zie je ook. Technologisch was het natuurlijk een beetje overdreven, maar dat heb je altijd met Hollywood.”

LEES OOK:

Volledig scherm Nederlanders Ricardo en Stephan voor het F 16-vliegtuig op de parking van Kinepolis. © GV

Volledig scherm Een van de vijf volle zalen in Kinepolis dinsdagavond. © GV