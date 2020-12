Tony Gram vrijgesproken van witwassen, maar befaamde roze diamant wel verbeurdverklaard

De Zwitsers-Israëlische diamantair Serge Muller is de grote verliezer in dit witwasonderzoek, dat in 2014 begon als uitloper van een drugsonderzoek tegen juwelenverkoper Bruno Melotte uit Zoersel. Muller was een van de meest vooraanstaande diamantairs in Antwerpen en had belangen in de mijnindustrie met zijn firma Rex Mining. Hij kwam internationaal in opspraak door wapenleveringen aan Afrikaanse conflictgebieden. Het Antwerpse parket vond aanwijzingen dat Muller en de gerenommeerde Antwerpse zakenman Tony Gram - met Bruno Melotte als hun tussenpersoon - meewerkten aan het witwassen van crimineel geld uit de wapenhandel en waarschijnlijk ook uit drugshandel.

Diamant verwisseld

Melotte belandde een tijdje in de cel, net als Serge Muller, die acht maanden opgesloten zat in Montenegro voor hij aan België werd overgeleverd. Bij huiszoeking bij Melotte werden bankcheques van Gram en Muller en een roze diamant, eigendom van Rex Mining, in beslag genomen. Volgens Melotte hebben politiediensten de roze diamant in de loop der jaren verwisseld voor een kunststofdiamant. Hij zou dat met een testapparaat hebben vastgesteld tijdens een controle in het kantoor van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen. Muller en zijn advocaat Pol Vandemeulebroucke namen die beschuldiging over, onder andere in het televisieprogramma ‘Justice for All’. Volgens hen moeten Muller en Melotte hangen om de diefstal van de roze diamant te maskeren.