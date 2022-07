Toneelhuis zet samenwerking met directie nu ook officieel stop: “We moeten onze toekomst blijven garanderen”

Antwerpen/Ninove Zaakvoer­der Dakwerken De Vos over brand universi­teit: “Onderaan­ne­mer was bezig met roofingwer­ken.”

Zaakvoerder Marc De Vos van Dakwerken De Vos uit Ninove was de hoofdaannemer voor de vernieuwing van het dak van gebouw B op de stadscampus van Universiteit Antwerpen. Iedereen kijkt nu in zijn richting om te weten hoe deze zware brand kon ontstaan. Marc De Vos: “Een onderaannemer was bezig met roofing te leggen op het platte dak. Dat werk was afgerond tegen de middag. Ligt daar de oorzaak? Ik weet het niet.”

