Toneelhuis Antwerpen gered, theaterwerking krijgt alsnóg subsidies van Vlaanderen na negatief advies: “We kunnen onze werking garanderen maar zullen plannen grondig moeten herzien”

Toneelhuis had 3,5 miljoen euro werkingsmiddelen per jaar gevraagd aan Vlaanderen. Na het negatief advies was er veel ophef over het gevoerde beleid in de Antwerpse lokale politiek. Ook de Landschapscommissie bevestigde het negatief advies van de beoordelingscommissie Theater, maar benadrukte wel het belang van het Antwerpse stadstheater. Als “onmisbare schakel in het Antwerps kunstenlandschap”, voorziet de Vlaamse regering 2,6 miljoen euro per jaar, in plaats van de gevraagde 3,5 miljoen. In totaal voorziet Vlaanderen overigens 25 miljoen euro extra per jaar voor de gehele sector, in vergelijking met vorige jaren.