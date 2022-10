Tom Lanoye, Wim Opbroeck en Annelies Verbeke trappen boekenfestival in Antwerpen af: “Het boek moet niet gered worden. Het is er altijd al geweest”

In 2021 nam Antwerpen na twee coronajaren voorgoed afscheid van de gekende Boekenbeurs. De eerste daarvan vond plaats in november 1932 in de Stadsfeestzaal in het centrum van de stad. In 1971 verhuisde het boekenfestijn naar het Bouwcentrum, later naar Antwerp Expo. Door onenigheid in de sector verdween het eens zo grote evenement met op haar hoogtepunt 180.000 bezoekers: “Er is sprake van een onwaarschijnlijke tweespalt in het boekenvak, tussen enerzijds een aantal grote uitgevers en anderzijds kleinere uitgeverijen, boekhandels.... Het gaat over ego’s”, zei Dirk Van Roy van Easyfairs daarover nog aan Radio 1. Organisator Boek.be verklaarde zich failliet.

Literatuur verenigd

Lang moesten we niet treuren: het kleinschaligere LEES! Boekenfestival deed haar intrede, maar ook deze hield na slechts één editie met 24.000 bezoekers geen stand. Voor dezelfde reden dan nog wel. Even leek de herfstvakantie een boekloze week te worden, tot de stad Antwerpen met een nieuw initiatief op de proppen kwam dat zelfs een hele maand zal duren. ‘November Boekenmaand’ verenigt alle literaire spelers in Antwerpen en stelt een indrukwekkend programma voor.

Boekenfestival 'November Boekenmaand' van start.

Zo werd het nieuwe boekenfestival zondag 30 oktober afgetrapt op negen locaties op het Antwerpse Zuid. Jeroen Meus zakte af naar L’Entrepôt du Congo voor een signeersessie, Tom Lanoye en Annelies Verbeke bespraken dan weer de geneugten van de literatuur in het KMSKA, signeersessies incluis. Ook jongvolwassenen werden niet vergeten. In de steinerschool Hibernia in de Volkstraat snuisterden ze in mooie selectie van kinder- en jeugdboeken.

Maar niet getreurd voor wie het Openingsfestival -verzorgd door kunstcentrum Behoud de Begeerte- heeft gemist. Elk weekend staat er nog een boekenevent, zoals literatuur- en muziekfestival Crossing Border, het Leesjury-feest met jeugdauteurs en illustratoren, het storytelling-festival Antwerpen Vertelt, het festival van de grafische kunst Grafixx en het REVIVE-filosofiefestival op het programma. Tot slot zetten de Antwerpse boekhandels en bibliotheken de hele maand lang het boek en het lezen in de kijker met een waaier aan programma’s. Zo palmt November Boekenmaand echt de hele stad in, ook de districten en wijken. ​Een deel van de activiteiten is gratis.

Tom Lanoye.

“‘Aan de fysieke en digitale boekenverkoop merken we dat er nog heel veel gelezen wordt”, zegt Michaël Vandebril, coördinator Antwerpen Boekenstad. “‘November Boekenmaand’ brengt het boek nog eens onder de aandacht op een innoverende manier. De sector moet zich steeds opnieuw heruitvinden en zich afvragen: hoe laten we lezers maximaal van een boek genieten. Interactieve activiteiten en signeersessies bieden daar onder andere een antwoord op. Het boek moet niet gered worden, maar we moeten wel lezers, auteurs en hun boeken blijven verbinden. Dat doen we nu met deze Boekenmaand. En uiteraard verwelkomen we graag opnieuw een Boekenbeurs in Antwerpen wanneer het boekenvak daarvoor klaar is.”

Het volledige programma vind je hier.

